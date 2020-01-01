الاتحاد السعودي يدرس إسناد مباريات الدوري للحكام الأجانب

الدوري السعودي يستعد للعودة خلال الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن مصير الدوري السعودي للمحترفين بالنسبة للقيادة التحكيمية فيما تبقى من مباريات.

ويستعد الدوري السعودي للمحترفين للعودة خلال الأيام المقبلة حيث حددت الرابطة موعد عودة المنافسات يوم 20 أغسطس المقبل مبدئيًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس تعيين قيادة تحكيمية من أوروبا للمباريات المتبقية.

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ويتبقى 8 جولات في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يدرس الاتحاد السعودي في الوقت الحالي تحديد بعض أسماء الحكام الأوروبيين من أجل إدارتها.

وأوضحت الصحيفة أن في حال اعتماد قرار تعيين الحكام الأجانب، سيقيمون في السعودية لمدة شهر ونصف من أجل إدارة المباريات.

وأشارت التقارير إلى أن الحكام من الصعب أن يكونوا من النخبة الأولى في أوروبا في حالة استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.