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كأس آسيا

الاتحاد السعودي يخصص حافلات لنقل الجماهير إلى الإمارات

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الأخضر يستهل مشواره بملاقاة كوريا الشمالية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز، تخصيص حافلات لنقل الجماهير إلى الإمارات، لمؤازرة المنتخب الوطني بأولى مباريات في كأس آسيا 2019.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بملاقاة كوريا الشمالية في الثامن من يناير الجاري ثم لبنان في يوم 12 ثم قطر في 17 من الشهر ذاته.

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اتحاد الكرة أوضح أن الحافلات ستنطلق يوم المباراة، بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة صباحًا من الأحساء، على أن تعود الحافلة إلى المملكة فور انتهاء اللقاء.

وأعلن الاتحاد أنه سيقوم بتوزيع تذاكر اللقاء على الجماهير خلال الرحلة، بجانب منحهم أدوات التشجيع.

يذكر أن كأس آسيا انطلقت أمس السبت، بالمباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ومن المقرر أن  تستمر البطولة، المقامة على الأراضي الإماراتية، حتى الأول من فبراير المقبل.

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