الاتحاد السعودي يحسم عدد الأندية المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين

قرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن كأس الملك

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، قرارًا بشأن عدد الأندية المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الجديدة.

في النسخة الماضية قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة فقط أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخة 2021-2022 على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

جاء قرار مشاركة أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس الملك، بسبب ضغط المباريات في الموسم الجديد، حيث سيشهد العام الجاري تصفيات كأس العالم 2022.

وسيشهد العام الجاري أيضًا بطولة كأس العرب التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ديسمبر المقبل بمشاركة المنتخب السعودي، بجانب مشاركة الأندية السعودية أسيويًا.

ومن المنتظر حاليًا تحديد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 2020-2021، حيث يجمع اللقاء كلًا من التعاون والفيصلي لخطف اللقب.