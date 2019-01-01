الاتحاد السعودي يتلقى بطاقة سوريانو من نظيره الصيني

المهاجم الإسباني قد يشارك مع الهلال في لقاء الرائد يوم الجمعة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، البطاقة الدولية الخاصة بالإسباني جوناثان سوريانو، مهاجم فريق الهلال، من نظيره الصيني، ليتمكن اللاعب من المشاركة مع فريقه.

الهلال تعاقد مع سوريانو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من جانب فريق بكين جوان الصيني، من أجل تدعيم خط هجومه.

وأصبح سوريانو جاهزًا للمشاركة مع الهلال أمام الرائد، والمقرر لها بعد غدٍ الجمعة، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

🗣️- جورجي دا سيلفا عن فترته مع #الباطن: إنها فترة ومضت، وعلاقتي معهم جيدة، والآن تركيزي الأكبر مع #القادسية، وأنا رهن إشارة المدرب pic.twitter.com/9bAeZjZFHe — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 9, 2019

يأتي ذلك بعدما كثفت إدارة الهلال تحركاتها خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على بطاقة اللاعب الدولية للمشاركة مع الفريق.

وكان سوريانو لاعبًا في صفوف برشلونة الإسباني، وفريق ريد بل سالزبورج النمساوي، قبل الانتقال إلى فريق بكين جوان، الذي تألق معه خلال الموسم الماضي، وسجل 25 هدفًا في 31 مباراة.