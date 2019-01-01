رئيس الاتحاد السعودي يلتقي بأوليفير كان

أكاديمية أوليفير كان بالرياض تم تأسيسها عام 2017

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر أوليفير كان؛ حارس مرمى منتخب ألمانيا الأسبق، اليوم الأحد، إلى مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، للاجتماع برئيسه ياسر المسحل.

ويهدف اجتماع الثنائي لمناقشة خطط ونتائج أكاديمية أوليفير لحراسة المرمى بالمملكة، حيث استمع المسحل إلى برنامج وخطط الأكاديمية ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

أوليفير حرص على شرح أبرز النتائج الفنية المتوقعة من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى للمسحل.

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وتتلقى هذه الدورة تقييمها من اللجنة الفنية من الاتحاد السعودي بالتعاون مع الأكاديمية، حيث تقام في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام.

أكاديمية أوليفير كان بالمملكة كان قد تم تأسيسها بناءً على اتفاقية بين الحارس العالمي وتركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق، في أكتوبر من عام 2017.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مستويات حراس المرمى من مختلف دول العالم، مع اعتمادها على أحدث أساليب التدريب.