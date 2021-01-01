"الاتحاد السعودي كسر القوانين من أجل الهلال .. عليه مساعدة النصر آسيويًا"

هل يستجيب الاتحاد السعودي ويساند النصر؟

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، على أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصبح ملزمًا بمساندة فريق نادي النصر ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد موقفه مع الهلال خلال النسخة الماضية، التي أقيمت في قطر.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، حول وجود رغبة لإقامة مباراة النصر أمام تركتور الإيراني في أرض محايدة، من أجل إقامة لقاء الهلال والاستقلال الإيراني على أرض محايدة أيضًا، وهو الأمر الذي رفضه جمهور ومسؤولي نادي النصر، متمسكين بإقامة المباراة في السعودية.

كيف ساعد الاتحاد السعودي الهلال؟

المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "إصابة الحراس، رغم أن اللائحة تقول أن أصيب حارسين أو أكثر، تستطيع تغييرهم بشرط، أن تقدم تقريرًا طبيًا يفيد بأن الحالة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 30 يومًا أو أكثر".

وواصل: "وحالة كورونا لا تستمر 30 يومًا، والاتحاد السعودي ضغط على نظيره الآسيوي وقام بتغيير حراس الهلال وهذا ما حدث بالفعل ولا يستطيع أحد نكران هذا الأمر".

كيف كسر الاتحاد السعودي البروتوكول؟

الناقد الرياضي تابع: "وزارة الرياضة قامت بعمل تسهيلات كبيرة لسفر لاعبي الهلال، والهلال طلب التأجيل في 19 سبتمبر في خطاب رسمي، مع الفريق الإماراتي، ولعبت يوم 20 من نفس الشهر".

عبد العزيز المريسل قال: "البروتوكول في البطولة، المصاب بكورونا يجب أن يجلس أسبوعين، وقام الاتحاد السعودي بالضغط على الاتحاد الآسيوي بقدرة مشاركة اللاعبين بعد مسحتين، وظهر هذا عندما تواجد أكثر من لاعب على مقاعد البدلاء".

لماذا أصبح الاتحاد السعودي مطالبًا بمساعدة النصر؟

واختتم المريسل تصريحاته قائلًا: "هذا الأمر يؤكد على أن الاتحاد السعودي وقف مع نادي الاتحاد، ورسالتي للاتحاد السعودي، وقفت مع الهلال في كسر النظام، وأطالبك بالوقوف مع النصر في حق أصيل له، بإقامة مباراته على أرضه".

يأتي ذلك في ظل تمسك نادي النصر بحقه الأصيل باستضافة مباراة دور الـ16 بالبطولة القارية على أرضه، بصفته متصدرًا للمجموعة الرابعة.

عبدالعزيز المريسل : يجب على اتحاد القدم الوقوف مع النصر "آسيوياً" للحصول على حقه.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/9psYR4Pot7 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 1, 2021

ما سبب أزمة النصر والهلال؟

النصر تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تصدره لترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بينما احتل فريق نادي الهلال المركز الثاني في المجموعة الأولى.

الهلال سيواجه فريق استقلال طهران في دور الـ16، حيث مقررًا أن تقام المباراة في إيران، وهو الأمر الذي لم يلق قبولًا من جانب مسؤولي الهلال، وهناك محاولات لنقلها إلى ملعب محايد.

وارتبط هذا الأمر بإمكانية إقامة مباراة النصر أمام تركتور على ملعب محايد هي الأخرى، وهو الأمر الذي رفضه قطاع كبير من الجماهير، متمسكين بإقامة المواجهة في العاصمة السعودية الرياض.

اقرأ أيضًا ..