الاتحاد السعودي: طالبنا بتغيير مواعيد دوري الأبطال بسبب رمضان

اتحاد الكرة السعودي يعترض على مواعيد مباريات دوري الأبطال

أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي، على أن الاتحاد قام بإخطار نظيره الآسيوي، بضرورة تغيير توقيتات مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، بسبب شهر رمضان.

الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن عن إقامة مباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة في المملكة العربية السعودية، على أن تقام مباريات المجموعة الثانية بالإمارات، والخامسة في الهند.

القاسم قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "بعد أن وصلنا الجدول المقترح من جانب الاتحاد الآسيوي لتوقيتات مباريات دوري أبطال آسيا، وذلك بناء على أهداف تسويق البطولة وترويجها، أخبرناهم بأن الأوقات غير مناسبة".

أمين الاتحاد السعودي تابع: "أخطرنا الاتحاد الآسيوي بأن فرق غرب قارة آسيا لا يناسبها إقامة المباريات في وقت النهار خلال شهر رمضان، وقمنا بإعداد جدول بديل".

وأردف: "الاتحاد الآسيوي أوضح أن الجدول مقترح وإذا كان هناك سبب يتم تغيير مواعيد المباريات، وهو أمر ممكن تعديله بسبب سهل جدًا، ولن يكون هناك إصرار من جانب الاتحاد القاري".

وواصل: "الاتحاد القاري لديه بعض الاشتراطات التي لا تتعارض مع البروتوكولات الصحية الصادرة للدول، ويترك الاتحاد المجال أمام الجهات الرسمية، وتواصلنا بالفعل مع الجهات الرسمية والاتحاد القاري، لتحديد البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا".

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واختتم القاسم تصريحاته قائلًا: "في النسخة الحالية ترك الاتحاد الآسيوي الحرية للأندية من أجل اختيار فنادقها، والأندية هي التي ستتكفل بإقامتها خلال منافسات، وسيتم محاولة جمع أكثر من فريق بفندق واحد للسيطرة على الإجراءات الصحية".