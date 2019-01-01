رومارينيو يرحب بالبقاء في الاتحاد لفترة أطول

البرازيلي كان قد انضم للعميد في صيف عام 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب البرازيلي رومارينيو؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، من تجديد عقده مع العميد خلال الفترة المقبلة، لقطع الطريق على رحيله قبل دخوله الفترة الحرة.

البرازيلي عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، ويحق له في يناير المقبل التوقيع لأي نادٍ آخر، على أن ينتقل له مجانًا في الصيف.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اتفقت مع رومارينيو على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين، وفي المقابل أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار لفترة أطول بالنادي الجداوي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الحائلي ترغب في إغلاق ملف التجديد للمهاجم البرازيلي مبكرًا بعد رضاها عن عطائه منذ قدومه إلى النادي.

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للعميد في صيف عام 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وشارك مع النمور في 43 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن الاتحاد يستعد لملاقاة الهلال غدًا الثلاثاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما كان قد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.