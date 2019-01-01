الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يتهم بي إن سبورت بإدخال السياسة في الرياضة

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يصدر بيانًا يتهم خلاله قنوات بي إن القطرية بـ"التسييس" في الرياضة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعرب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن أسفه من نهج قنوات بي إن سبورت، في استغلال الرياضة لأهداف سياسية، خلال تغطيتها لكأس أمم آسيا 2019، بإقحام السياسة في المناسبات الرياضية.

المنتخب السعودي واجه نظيره القطري، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس أ/م آسيا المقامة بالإمارات.

ونشر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء نصه كالآتي:

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعرب عن أسفه تجاه النهج المستمر لقنوات (بي إن سبورت) في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية، وسعيها المستمر عبر تغطيتها الحصرية لنهائيات كأس آسيا لإقحام السياسة في المناسبات الرياضية .. pic.twitter.com/RUmki9kyp1 — الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي (@ssmfksa) January 17, 2019

"يعرب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، عن أسفه تجاه النهج المستمر لقنوات بي إن سبورت، في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية، وسعيها المستمر عبر تغطيتها الحصرية لنهائيات كأس آسيا، لإقحام السياسة في المناسبات الرياضية، وآخرها الحديث عن عن مباراة المنتخب السعودي وقطر، من خلال حديث معلق قنوات بي إن سبورت في مباراة العراق وإيران، وهذا الأمر يتكرر كثيرًا وبطريقة موجهة لاستخدام الحقوق الحصرية بصورة فاضحة لأغراض سياسية بحته كنهج دابت عليه قطر عبر منصاتها للحصول على مكاسب سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وقد ظهرت منذ مونديال كأس العالم في روسيا 2018، واستمر الأمر خلال البطولة الآسيوية المقامة حاليًا بضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واتحاد الإعلام الرياضي إذ يصدر هذا البيان يؤكد ضرورة حماية الرياضة من "التسييس" الذي تنتهجه شبكة بي إن القطرية، ويطالب كافة المنظمات والهيئات الرياضية، بضرورة التدخل لحماية الرياضة، وإيقاف استغلالها المتواصل من قبل الشركة القطرية، ومنسوبيها والسعي لاستغلال الأحداث الرياضية لغايات وأغراض سياسية.

وفي هذا الشأن فإن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، يشيد بحسن التنظيم الذي شهدته وتشهده البطولة حاليًا من قبل الأشقاء في دولة الإمارات، وما تقوم به اللجنة المنظمة من تسهيلات لكافة المنتخبات المشاركة، كما يؤيد الاتحاد البيان الصادر عن اللجنة الإعلامية لكأس آسيا، "الإمارات 2019" ومطالبته الاتحاد الآسيوي والدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة، لضمان عدم إقحام السياسة في الرياضة".