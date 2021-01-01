"هل يعامل الاتحاد السعودي الأهلي كما يفعل مع الهلال والنصر؟"

الراقي كان قد ودع دوري الأبطال من دور المجموعات

استنكر الإعلامي محمد النمري طريقة تعادل الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع نادي الأهلي، مطالبًا بمعاملته كما يفعل مع ناديي الهلال والنصر.

الراقي كان قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن استقلال طهران الإيراني، الذي تأهل متصدرًا.

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وكتب النمري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتحاد السعودي في قضيتين سابقة دعم الهلال والنصر ضد اتحاد آسيا وتخبطاته ، واليوم يختلف الوضع مع الاهلي ..!".

وأضاف: "في التصريحات نسمع دائماً أنهم يقفون مسافة واحدة من جميع الأندية ، ومازلنا فقط نسمعها".

الاتحاد السعودي في قضيتين سابقة دعم #الهلال و #النصر ضد اتحاد آسيا وتخبطاته ، واليوم يختلف الوضع مع #الاهلي ..!

وفي التصريحات نسمع دائماً أنهم يقفون مسافة واحدة من جميع الأندية ، ومازلنا فقط نسمعها .. — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) May 4, 2021

النصر كان قد تأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا على السد القطري (10 نقاط)، الوحدات الأردني (7 نقاط)، وفولاد الإيراني (5 نقاط)

أما الهلال فصعد كأفضل ثانٍ بعدما حصد عشر نقاط، إذ تفوق عليه الاستقلال الطاجيكي الذي تصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط أيضًا، حيث تفوق عليه في الأهداف.