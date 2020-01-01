الاتحاد الدولي ينشئ صندوقًا لتأمين احتياجات اللاعبين المتضررين

بتمويل يبدأ بحوالي 16 مليون دولار

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن المؤسسة خصصت نحو 16 مليون دولار لإنشاء صندوق جديد، الهدف منه مساعدة اللاعبين الذين يتقاضون أجورهم من أنديتهم.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن التمويل الذي تم الإعلان عنه، من المفترض أن يغطي احتياجات هذه الفئة من اللاعبين، تحت إشراف النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الصندوق سيوفر "شبكة أمان" كاملة للاعبين، لضمان حصولهم على حقوقهم.

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وأضاف البيان على لسان الرئيس السويسري "المؤسسة تريد إظهار التزامها الكامل بمساعدة اللاعبين في المواقف الصعبة".

أما فيليب بيان رئيس النقابة الدولية للاعبين، فقال "لقد أغلق أكثر من 50 ناديًا في 20 دولة على مدار السنوات الخمس الماضية، مما وضع المئات من اللاعبين في مصاعب، وهذا الصندوق سيوفر دعمًا لا بأس به للاعبين والأسر الأكثر احتياجًا".



وتم تخصيص حوالي 3 مليون دولار للنصف الثاني من هذا الموسم، بالإضافة إلى 4 مليون في عام 2021 ومثلها في 2022.

كما تم تخصيص ما يقرب من 5 مليون بنفس العملة، للتعامل مع الحالات التي لم تحصل على حقوقها منذ يوليو 2015 وحتى يونيو 2020.