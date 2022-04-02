الاتحاد الدولي يكسر التقاليد بتغيير غير متوقع في افتتاح كأس العالم
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إحداث تغييرًا جديدًا على مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم في النسخة القادمة بقطر هذا العام.
وأجريت قرعة البطولة مساء أمس، الجمعة، لتسفر عن وقوع قطر وهولندا والسنغال والإكوادور في المجموعة الأولى.
واعتدنا في السنوات الماضية على إقامة الافتتاح بظهور إما البطل السابق للبطولة أو البلد المضيف، ولكن الأمر سيكون مختلفًا هذه المرة.
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ويأتي ذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي كسر هذا التقليد، بخوض اللقاء الافتتاحي بين هولندا ممثل أوروبا والسنغال ممثل أفريقيا.
ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة في 21 نوفمبر القادم، على أن تقام مواجهة قطر المنظم والإكوادور في وقت لاحق من نفس اليوم.
وأما بالنسبة للمباراة الثالثة في هذا اليوم ستكون بين إنجلترا وإيران ضمن منافسات المجموعة الثانية.
جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي هو آخر من حصل على لقب المونديال، حيث توج باللقب في النسخة التي أقيمت في روسيا عام 2018 بعد الفوز على كرواتيا بالنهائي.
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