الاتحاد الدولي يعلن مواعيد كأس العالم للأندية في قطر

ثلاثة فرق ضمنت المشاركة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواعيد انطلاق وختام بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بنهاية العام الحالي في قطر.

وضمنت ثلاثة فرق حتى الآن التواجد بالبطولة هي ليفربول، ممثل أوروبا، مونتيري عن الكونكاكاف، وهينجين سبورت، بطل أوقيانوسيا.

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وستنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، في حين سيتوّج أبطالها يوم 21 من الشهر نفسه، وهذا ما أكده مكتب مجلس الاتحاد الدولي بشأن مواعيد هذه البطولة في شكلها الحالي الذي يضم سبعة فرق.

وسيتم إجراء حفل سحب القرعة الذي سيُحدّد مواجهات الدور الثاني ونصف النهائي في مقر الاتحاد الدولي بزيوريخ يوم 16 سبتمبر/أيلول.

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وبالنسبة للفريق الذي سيمثًل البلد المضيف قطر، فإن مصيره سيكون مرتبطاً بنتائج دوري أبطال آسيا. وإذا تُوّج فريق قطري بطلاً لدوري أبطال آسيا، فسيتأهل مباشرة لخوض الدور الثاني من كأس العالم للأندية، فيما سيواجه وصيف البطل نادي هينان سبورت في المباراة الإفتتاحية. أما إذا لم يكن الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا من قطر، فسيخوض السد حامل لقب دوري نجوم قطر المباراة الإفتتاحية ضد هينجين سبورت يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن الملاعب التي ستستضيف المباريات، بالإضافة لطرح التذاكر للبيع عبر موقع الاتحاد الدولي.

وتُوج ريال مدريد بالنسخة الأخيرة على حساب العين الإماراتي.