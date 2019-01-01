الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع دعوى جديدة ضد بلاتر وبلاتيني

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يرفع دعوى قضائية ضد جوزيف بلاتر رئيسه السابق ويطالبه بـ ٢ مليون فرانك.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن رفعه لدعوى قضائية في حق رئيسه السويسري السابق جوزيف بلاتر، يتم مطالبته فيها برد مبلغ ٢ مليون فرانك.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر بيانًا رسميًا أصدره قبل قليل وأكد من خلاله أن الدعوى تشمل ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق أيضًا.

وتطالب الدعوى السويسري بدفع ٢ مليون فرانك سويسري كان قد حولهم في فبراير ٢٠١١ لنظيره الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.

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وكانت محكمة سويسرية قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بمطالبة بلاتر باسترداد المبلغ الذي تم اعتبار تقديمه لبلاتيني غير مبرر.

وذكر بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه حال نجحت الدعوى التي تم رفعها اليوم واسترد "فيفا" المبلغ بفوائده سيتم ضخه لتطوير كرة القدم حول العالم.

وكان بلاتر قد تم إيقافه من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم عام ٢٠١٥ بسبب خروقات عديدة لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي.

جدير بالذكر أن بلاتر كان قد أمضى ١٧ عامًا في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام ١٩٩٨ حتى ٢٠١٥ قبل أن يغادر في واحدة من أكبر فضائح الفساد الرياضي في العالم.