أخبار الاتحاد اليوم | مستقبل كاريلي .. والمنشطات تراقب النمور

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يتحدث عن مستقبله مع الاتحاد

تحدث البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن مستقبله مع ناديه، مشيرًا إلى أن تركيزه خلال الفترة المقبلة سيكون منصبًا على مباريات الفريق ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، أو البطولة العربية.

كاريلي قال خلال تصريحات لصحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية: "تركيزي في المباريات المتبقية في الموسم، بعد ذلك سأجلس مع إدارة الاتحاد وبعدها سأقرر موقفي وفقًا للإمكانيات المتاحة".

المنشطات تراقب مواجهة التعاون والاتحاد

أعلنت لجنة المنشطات عن تواجدها في مباراة الاتحاد أمام التعاون ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، لمراقبة اللاعبين وإجراء اختبارت على بعضهم.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تواجد فريق من لجنة المنشطات السعودية خلال مواجهة الاتحاد والتعاون، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

موقف مصابي الاتحاد

كشف الإعلامي علاء سعيد، عن مستجدات الحالة الصحية للنجوم المصابين في فريق نادي الاتحاد، حيث أكد على مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز سيغيب عن مواجهة التعاون لحاجته إلى جلسات علاجية إضافية، للشفاء من الإصابة التي يعاني منها.

سعيد أشار إلى أن مهند الشنقيطي الظهير الأيسر للاتحاد يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويحتاج إلى أشعة على موضع إصابته، لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

الاتحاد يوقع عقد رعاية جديد

قامت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بتوقيع عقد رعاية جديد في الموسم الرياضي 2020-2021.

الاتحاد قام بتوقيع مع إحدة الشركات المختصة في إدارة الفاعليات، لترعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أن يتم وضع اسم وشعار الشركة أعلى أظهر قميص الفريق.