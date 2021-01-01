أخبار الاتحاد اليوم | رقصة "العرضة" .. ورودريجيز قد يغيب أمام الفيصلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جاري رودريجيز ..كيف حرمت المصالح الشخصية الاتحاد من سلاح مهم؟

إذا تأملت حال المدربين الناجحين في عالم كرة القدم، ستجد أنه لا مصالح عندهم، لا حب ولا كره يتحكم في مصير الفريق، فقط الأصلح للفريق هو ما يحدث..

في يوليو 2019، ثار جمهور الاتحاد غضبًا على مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، اعتراضًا على الاستغناء مجانًا عن الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ جناح أيسر الفريق، لنادي فنربخشه التركي، الاعتراضات وقتها لم تكن للتفريط في لاعب مهم، إنما كونه رحل مجانًا في ظل معاناة النادي المادية، إذ قيل أنه تمت إعارته مجانًا لمدة موسمين، مع تحمل الاتحاد جزء من راتبه مع ناديه الجديد، لكن رئيس العميد نفى ذلك، مؤكدًا أنه حصل على خمسة ملايين يورو في الصفقة. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | فهد المولد: الاتحاد لن يكون خصمًا سهلًا لأحد وسأسجل في وقت أهم

وجه فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السعودي، رسالة للفرق المنافسة، مؤكدًا أن العميد لن يفرط في أي نقاط بالمباريات المقبلة ولن يكون خصمًا سهل المنال.

العميد حقق الفوز اليوم الخميس، أمام التعاون بثنائية بعدما كان متأخرًا بهدف في الشوط الأول، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يضع شرطًا لعودة رودريجيز للمشاركة في المباريات

وضع الجهاز الطبي بنادي الاتحاد شرطًا لعودة لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز إلى المشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

رودريجيز يعاني من إصابة عضلية، جعلته يغيب عن صفوف فريقه خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الحصول على العلاج المناسب ومن ثم التأهيل. " اقرأ التفاصيل "

حمد آل منصور يعلق على هدفه في التعاون

عبر حمد آل منصور الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه على التعاون، كاشفًا عن سبب رقصته.

آل منصور قال خلال تصريحات تليفزيونية: "التسديد خلال المباريات أمر مطلوب، وجربت حظي والحمد لله، الاحتفال هو رقصة العرضة".