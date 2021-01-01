أخبار الاتحاد اليوم | إصابة الشمراني وكاريلي يصعد ثنائي الشباب ويعد بالمزيد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

موعد عودة هنريكي

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن برونو هنريكي؛ لاعب الاتحاد، سيعود للمشاركة في المباريات الرسمية بداية من مواجهة الهلال، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المحلي، والمقرر إقامتها في التاسعة من أبريل المقبل.

اللاعب الذي أجرة عملية جراحية في الركبة مؤخرًا، يخضع حاليًا لفترة راحة، يخوض بعدها برنامج علاجي وتأهيلي خلال شهري فبراير ومارس، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

كاريلي يهتم بالشباب

أكدت صحيفة "الرياضية" أن فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، يعطي أهمية كبيرة لفريق الشباب بالنادي، رغبةً منه في دعم صفوف الفريق الأول بعدد منهم.

وأوضحت الصحيفة أن كاريلي يتابع مباريات فريق الشباب، ومن خلال المباريات السابقة قام بتصعيد الثنائي عبد الرحمن ناجي وحسن الأسمري، على أن يشاركا في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

رودريجيز يغيب والشمراني يصاب

شهد مران الاتحاد أمس الثلاثاء، غياب الكاب فيردي جاري رودريجيز، في ظل عدم كمال جاهزيته بعد للدخول في التدريبات الجماعية، إذ يواصل برنامجه العلاجي.

وخلال المران، تعرض حمدان الشمراني للإصابة، إذ شعر بآلام في الركبة، غادر على إثرها التدريبات، على أن يتحدد موقفه من مواجهة التعاون خلال مران الليلة.

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