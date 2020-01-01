أخبار الاتحاد اليوم | المفاضلة بين المولد والعبود .. والزهراني يخضع لجراحة ناجحة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يحسم موقف الاتحاد من تفعيل بند شراء عقد آل منصور

يحسم البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، مصير حمد آل منصور، ظهير الفريق المعار من نادي النصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك سواء بمشاركته أساسيًا أو احتياطيًا بمباريات الفريق.

الاتحاد حصل على خدمات آل منصور من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من النصر، مع وجود بند شراء عقده من عدمه بنهاية الموسم. " اقرأ التفاصيل "

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كاريلي يفاضل بين المولد والعبود

يفاضل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، بين اللاعبان فهد المولد وعبد الرحمن العبود، للاستعانة بأحدهما في مباراة الهلال، بالكلاسيكو.

جاء ذلك في ظل بدء كاريلي في وضع التكتيك الذي سيخوض به مباراة الهلال، المقرر لها يوم السبت القادم.

الاتحاد ينهي تدريباته في جدة قبل السفر إلى الرياض

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة فابيو كاريلي، أن يخوض الفريق تدريبه الأخير على ملعب مقر النادي في جدة، قبل السفر إلى الرياض لمواجهة الهلال.

وتسافر بعثة الاتحاد غدًا الجمعة إلى الرياض، من أجل مواجهة الهلال بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

حازم الزهراني يخضع لعملية جراحية

خضع حازم الزهراني، الظهير الأيسر لفريق الاتحاد، لعملية جراحية ناجحة في المستشفى، بسبب الآلام المستمرة في العضلة الضامة.

الزهراني خضع للعملية الجراحية، بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليه من جانب فريق طبي مكون من البروفيسور سالم الزهراني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، والدكتور عمر فاروق استشاري الجراحة العامة.