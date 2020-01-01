أخبار الاتحاد اليوم | انفراجة الأحمدي وماذا يحتاج العميد للبقاء بدوري المحترفين؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ...

الأحمدي يجدد للاتحاد

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الاتحاد، قام بتجديد عقده مع العميد لموسم آخر، بعدما كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيتواجد خلال المباراة المصيرية الليلة أمام العدالة بالملعب، لدعم زملائه، رغم غيابه عن اللقاء، لتراكم البطاقات.

تغييرات طفيفة في مواجهة العدالة

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، قرر إجراء تغييرات طفيفة على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة العدالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات ستكون على خط الوسط، بينما سيعتمد على الدفاع نفسه الذي خاض به لقاء النصر، والذي شهد تواجد برونو أوفيني، زياد الصحفي، حمدان الشمراني وسعود عبد الحميد، بجانب عودة عبد العزيز البيشي، الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف.

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خطوة جديدة للحفاظ على رومارينيو

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الاتحاد قامت بتسليم البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف الفريق، دفعة من مقدم عقده الجديد، الذي قام بتجديده خلال الفترة الماضية حتى عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة تأتي للحفاظ على مواصلة اللاعب مشواره مع العميد لموسمين مقبلين.

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