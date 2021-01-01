أخبار الاتحاد اليوم | المولد يرد على انتقادات الجماهير، وبريجوفيتش يُوجه رسالة لهم

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المولد يُعلق على انتقادات جماهير الاتحاد له

علق فهد المولد نجم الاتحاد على انتقادات الجماهير له في الفترة السابقة، مؤكدًا تقبله الكامل لها وواعدًا بالمزيد من التحسن.

وقال النجم السعودي للقنوات السعودية الرياضية عقب الفوز الكبير على الفتح أنه سعيد بالعودة سريعًا إلى النتائج الإيجابية بعد الخسارة الأخيرة أمام الاتفاق.

مضيفًا "لعبنا مباراة جيدة جدًا أمام الفتح، كنا جميعًا خارج المستوى في المباراة السابقة ومن الجيد أن نعلم ذلك ونحاول العودة، 3 نقاط مهمة لكننا مازلنا بحاجة للمزيد من العمل، وأتمنى أن نُوفق في المباراة القادمة أمام الأهلي".

تابع حول اختلاف الأداء بين الشوطين "الفتح ضغط علينا في بداية اللقاء ونجح بالتقدم في النتيجة لكننا استطعنا العودة، تقدم لاعبو الفتح في الشوط الثاني للأمام كثيرًا وهذا أوجد المساحات في دفاعهم، نحن لدينا لاعبين يمتازون بالسرعة ويُحبون المساحات وقد سنحت لنا الكثير من الفرص لكننا أهدرناها، المباراة درس جديد لنا".

أتم حول عتاب جماهير الاتحاد له "أدرك تمامًا أنني مازلت بعيدًا عن مستواي المعهود، أبذل قصارى جهدي لأعود فهد الذي يعرفه الجميع، اليوم نسبيًا عدت لمستواي وأمامنا مباراة الديربي وإن شاء الله أقدم خلالها الأداء المطلوب، ويبقى العتاب على قدر المحبة".

بريجوفيتش لجماهير الاتحاد: أنتم اللاعب رقم 12، واصلوا دعمنا وتشجيعنا

بدا ألكساندر بريجوفيتش سعيدًا للغاية بعد انتصار الاتحاد على الفتح يوم أمس في الدوري السعودي، خاصة بعد نجاحه في إحراز هدفين خلال اللقاء.

وقد قال للقنوات السعودية الرياضية "بداية المباراة كانت صعبة، وقد صدمنا بالهدف الأول لكننا نجحنا في إحراز التعادل وبعدها تغيرت الأمور لصالحنا تمامًا، سيطرنا على المباراة وصنعنا الكثير من الفرص".

أضاف "أنا سعيد بالهدفين، وقد أضعت عدة فرص أخرى، الفريق ساعدني على التسجيل وأنا سعيد بذلك، لقد كان فوزًا مستحقًا".

الاتحاد السعودي يُشدد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد أرسل تعميمًا لأندية الدوري السعودي يوم أمس مؤكدًا ضرورة إجراء فحص المسحة الطبية لجميع اللاعبين قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات، ومن ثم تقديم النتائج موثقة من مختبر معتمد إلى غرفة التحكيم بجائحة كورونا في الاتحاد.

وأكد الاتحاد خلال تعميمه أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات في حال لم يصل لغرفة التحكيم ما يُثبت سلامته وسلبية المسحة الطبية التي خضع لها.

فيديو: أهداف مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2020-21