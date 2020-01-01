أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يلقي بالكرة في ملعب بريجوفيتش والصحفي يصدم الجهاز الفني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يلقي بالكرة في ملعب بريجوفيتش

أكدت صحيفة "عكاظ" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، قرر الاعتماد على المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، خلال المباريات المقبلة بمختلف البطولة، مشيرة إلى أن مصير اللاعب مرهون بما سيقدمه.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب سيراعي ابتعاد الصربي عن المباريات والتدريبات منذ فترة، إذ أن هناك قناعة فنية وإدارية به.

المزيد من الفرق

الاتحاد يبحث عن مهاجم

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن إدارة الاتحاد تدرس عدد من الخيارات الأجنبية الهجومية خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع أحدها بالميركاتو الشتوي المقبل.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة تبحث عن مهاجم، في ظل كثرة إصابات ألكسندر بريجوفيتش، لذلك وضعت عدة خيارات تحسبًا لاستمراره عل الوضع نفسه بعد فترة التوقف الدولي.

العين الاختبار الأول للجبرين ومنصور

زعمت صحيفة "الرياضية" أن فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، قرر إشراك جميع لاعبيه في اللقاء الودي، المقرر إقامته اليوم الأحد أمام العين.

وأشارت إلى أن كاريلي يريد اختبار جاهزية كافة اللاعبين، خاصةً الثنائي عبد العزيز الجبرين وحمد المنصور.

الصحفي يصدم الجهاز الفني

كشفت صحيفة "المدينة" عن مدة غياب زياد الصحفي؛ لاعب الاتحاد، عن الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بمعسكر المنتخب السعودي الحالي.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيغيب عن الملاعب مدة تصل إلى شهر كامل، إذ يعاني من كدمة قوية في عضلة الساق.

فيديو | عندما بصق لاعب الاتحاد في وجه مدافع الهلال

دائمًا ما تشهد المباريات الكبرى بالدوري السعودي عبر تاريخه، أحداثًا ساخنة بين اللاعبين، وهو ما قد يثير غضب بعض الجماهير، التي تتفاعل دائمًا مع تلك الأحداث، خاصة عندما تجمع مباراة بين فريقين كبار مثل الهلال و الاتحاد ، فهناك حادثًا تسبب في غضب الجميع من جمهور الفريقين ومتابعي البطولة. ( طالع التفاصيل )

فييتو ورومارينيو .. أجانب من الممكن تجنيسهم لضمهم إلى المنتخب السعودي

يسعى المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، وذلك بهدف تعويض النتائج المخيبة التي حققها خلال نسخة 2018، حيث يسير بشكل جيد في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، فهل من الممكن أن يقوم الاتحاد السعودي بتجنيس عدد من اللاعبين الأجانب الذين يلعبون بالدوري السعودي، من أجل الاستفادة منهم مع الأخضر؟

وتمتلك الأندية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عددًا من اللاعبين المحترفين المميزين، وهناك عددًا منهم من الممكن أن يتم الاستفادة منهم عن طريق تجنيسهم وضمهم لصفوف المنتخب السعودي.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز اللاعبين بالدوري السعودي، من الممكن أن يستفيد بهم المنتخب السعودي عن طريق تجنيسهم. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد جامايكا الودية، في إطار استعدادات الأخضر لتصيفات كأس آسيا وكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ ( طالع التفاصيل )

تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم سعودي، لإدارة مباريات "منطقة الشرق"، ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل. ( طالع التفاصيل )