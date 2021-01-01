أخبار الاتحاد اليوم | عام العميد في نقاط ونجم الفريق جاهز لمواجهة الشباب عربيًا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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2020 لم يكن عامًا سلبيًا على جميع المستويات، بل حمل معه أحداثًا إيجابية وأفراحًا خالدة، ويُمكن القول أن نادي الاتحاد السعودي أحد تلك الأندية التي كان لها عام 2020 إيجابيًا، خاصة في أشهره الأخيرة. ( طالع التفاصيل )

بريجوفيتش مستبعد عريبًا

أوضحت مصادر صحيفة "الرياضية" أنه من المرجح أن يستبعد فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، من مواجهة الشباب، غدًا الإثنين، بإياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويأتي الاستبعاد على إثر اقتصار قائمة الفرق بالبطولة على خمسة لاعبين أجانب فقط، في الوقت الذي تضم قائمة العميد بجانب بريجوفيتش، كل من أحمد حجازي، كريم الأحمدي، رومارينيو وجاري رودريجيز.

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نجم العميد جاهز للشباب

تأكد جاهزية الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد، لمواجهة فريقه المقبلة أمام الشباب بالبطولة العربية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب أثبت جاهزية كبيرة خلال مران الأمس، بعدما غاب عن المباريات الماضية للإصابة.

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