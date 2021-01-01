أخبار الاتحاد اليوم | شكوى من العميد لاتحاد الكرة وموعد عودة البيشي للمباريات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اتحاد جدة يرفع شكوى إلى اتحاد الكرة لتعرضه لظلم تحكيمي

تتابع شكوى الأندية السعودية بشأن تعرضها لظلم تحكيمي خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منذ بداية الموسم الجاري. ( طالع التفاصيل )

البيشي يعود أمام العين

يعود عبد العزيز البيشي؛ لاعب الاتحاد، للمشاركة في المباريات مع فريقه بدايةً من المواجهة المقبلة أمام العين، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء.

وتعافى البيي من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا، ليمنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للجهاز الفني، للدفع باللاعب في المباريات.

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موعد مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام العين في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب مدينة الملك سعود، والقنوات الناقلة. ( طالع التفاصيل )

دورينا الأغلى (13) | واقعة غريبة واستمرار الجدل