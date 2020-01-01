أخبار الاتحاد اليوم | مناوشات بين البدلاء والبلوي يوجه انتقادًا لاذعًا لاتحاد الكرة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 ...

مناوشات بين البدلاء

أكد رياض مزهر؛ مراسل القنوات السعودية الرياضية، أنه حدثت بعض المناوشات بين دكة بدلاء فريقي أبها والاتحاد، عقب المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأوضح المراسل أنه كان هناك مناوشات بين بدلاء الفريقين وأيضًا أصوات قادمة من المدرجات من مسؤولين بأبها يتلفظون بألفاظ خارجة، مشيرًا إلى أنه لم يمثل الاتحاد بالمدرجات سوى أحمد كعكي فقط.

البلوي يوجه نقدًا لاذعًا للاتحاد السعودي

طالب حامد البلوي؛ المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بضرورة تطبيق مبدأ عدالة المنافسة بين كافة الأندية، معترضًا على تعيين طاقم حكام محلي لمواجهة فريقه أمام أبها.

وكان العميد قد خسر بالأمس مواجهة أبها لثنائية مقابل هدف وحيد، في أول مباراة بعد توقف دام قرابة الأربعة أشهر.

وقال البلوي، خلال تصريحاته لقنوات السعودية الرياضية: "اسم الدوري كبير، ووزارة الرياضة لم تقصر، لكن في الواحدة من صباح يوم المباراة تم إخطارنا أن الحكام سيكونون سعوديين، رغم أنهم أعلنوا أن الدوري سيبدأ بحكام أجانب، من الوارد أنه حدثت ظروف، لكن يجب تعميمها على جميع المباريات، يجب أن تكون كافة مباريات الجولة بحكام محليين، هذا هو مبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف: "الاتحاد تضرر من قرار السماح بمشاركة خمسة لاعبين شباب مع عودة الدوري، وخاطبنا اتحاد الكرة وأخطرناه أن الاتحاد لديه لاعبين شباب جيدين، لكنهم ينضمون لمعسكر الشباب، طالبنا استبعادهم من المعسكر، هذه هي العدالة، أتمنى من اتحاد الكرة أن يفكر في حجم المسؤولية الملقاة على كافة الأندية، الجميع لديه جمهور ينتظر النتائج الإيجابية".

البلوي تابع: "غاب عنا ستة لاعبين أمام أبها، وجميعهم مهمون وأساسيون، لكننا لم نعترض ولم نصرح، أما أن يعين اتحاد الكرة ليلة المباراة وتبلغنا بأن الطاقم سيكون محليًا، حاولت التواصل مع أكثر من مسؤول باتحاد القدم، لكن لم أتلق أي رد".

واستطرد: "الإمكانيات التي هُيأت للكرة السعودية نعلمها جيدًا، الدولة لم تقصر معنا سواء من مرتبات أو حل مشكلات، وعلى اتحاد الكرة أن يتحمل مسؤوليته، وأن يعمم قراراته على كافة الأندية، نحن نبحث عن عدالة منافسة، لكن اتحاد القدم عين حكم لمباراتنا أمام أبها قبلها بساعات، فجاء الحكم غير مهيأً للمباراة".

كاريلي يطلب تجهيز ثنائي الاتحاد لديربي جدة

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، طلب تجهيز الثنائي زياد الصحفي وحمدان الشمراني، لمواجهة الأهلي في ديربي جدة بالتاسعة من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة أن كاريلي طلب تكثيف الجرعات اللياقية للثنائي، حتى يصلا إلى أعلى درجات الجاهزية في ظل حاجة الفريق لهما.