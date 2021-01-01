أخبار الاتحاد اليوم | الموسم الأفضل منذ 2016-2017، وحجازي خارج النهائي العربي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يمنع الراحة ويُقسم لاعبي الاتحاد إلى مجموعتين

قرر المدرب فابيو كاريلي خضوع لاعبي الاتحاد إلى مران جماعي يوم أمس وإلغاء الراحة المعتادة في الأيام التالية للمباريات، ذلك بعد 24 ساعة من الفوز على ضمك في الدوري السعودي.

وقد قسم المدرب البرازيلي لاعبي الاتحاد خلال مران الأمس إلى مجموعتين، الأولى ضمن أولئك الذين لعبوا مباراة ضمك وقد اكتفوا بتدريبات استرجاعية، والثانية ضمت بقية اللاعبين وخضعوا لتدريبات فنية وبدنية متنوعة استعدادًا لمواجهة أبها.

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الاتحاد يُحقق أفضل رقم له منذ موسم 2016-2017

وصل الاتحاد بانتصاره على ضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي إلى نقطته الـ21، وهو أفضل رصيد يصل له بعد 12 جولة من انطلاق الدوري منذ موسم 2016-2017 حين جمع 25 نقطة.

وجمع العميد خلال موسم 2017-2018 16 نقطة، فيما كان أسوأ مواسمه في 2018-2019 حين لم يجمع سوى 3 نقاط، وأخيرًا حصد الموسم الماضي 12 نقطة.

التحسن الملحوظ لم يكن فقط على صعيد النقاط، بل كذلك فارق الأهداف، إذ يمتلك حاليًا +5 فيما كان الفارق خلال المواسم الثلاثة الماضية -1 و-15 و-5 على الترتيب.

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