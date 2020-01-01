أخبار الاتحاد اليوم | صراع على مدافع مصري ورفض عودة لاعب الفريق السابق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 أكتوبر 2020 ...

ضم لاعب النصر

أعلن نادي الاتحاد رسميًا تعاقده مع عبد العزيز الجبرين؛ لاعب النصر، لمدة عامين مقبلين، بعدما وقع مخالصة مالية مع العالمي.

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ووقع اللاعب على عقود ارتداء قميص النمور في مقر العميد، بحصور أحمد عصام الكعكي؛ نائب رئيس الاتحاد، وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.

صراع بين الأهلي والاتحاد على ضم حجازي

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية دخول ناديي الأهلي والاتحاد في صراع على ضم المدافع المصري أحمد حجازي؛ لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة أقرب إلى العميد، كون إدارة النادي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات، بينما دخل الراقي متأخرًا.

رفض لعودة داكوستا

أوضحت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية رفض مسؤولي الاتحاد عودة المغربي مروان داكوستا؛ مدافع الفريق السابق، مجددًا بعدما رحل بطريقة فسخ العقد من طرف واحد.

وأكد مصدر اتحادي للصحيفة أن إمكانية عودة المغربي تكاد تكون معدومة نهائيًا، مشيرًا إلى وجود عدة خيارات أخرى على طاولة مجلس الإدارة لتدعيم مركز الدفاع.

السعوديون مستمرون

أكدت مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية أن الحكام السعوديون مستمرون في قيادة المباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة على التوالي، رغم أنها ستشهد مباريات قوية، كديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وديربي العاصمة بين الشباب والنصر.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الجولة الثانية التي ستنطلق غدًا، سيقودها بأكملها حكام محليون.

كارينيو، جروس والمدربون الأكثر ظهورًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

يُعد المدرب الألباني بيسنيك هاسي أقدم مدربين الموسم الجاري في الدوري السعودي، إذ قاد الرائد في 60 مباراة، ويليه نور الدين بن زكري صاحب الـ58 مباراة والذي يقود ضمك حاليًا، لكن من هم المدربين الأكثر ظهورًا في مباريات دوري المحترفين السعودي منذ بدايته عام 2008؟ نستعرض معًا ( طالع التفاصيل )

فييتو، العابد وصفقات متوقعة في الأيام الأخيرة من سوق انتقالات الدوري السعودي

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