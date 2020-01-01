أخبار الاتحاد اليوم | عودة نور للملاعب والتوقيع مع الصاعدين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

الاتحاد يوقع عقودًا مع الصاعدين

قررت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، ضم باسل الحضيف، لاعب فريق الشباب، إلى قائمة الفريق الأول، استعدادًا للموسم الجديد، بالإضافة إلى توقيع عقد مع اللاعب.

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد سيوقع عقودًا مع لاعبين صاعدين من درجة شباب النادي، حيث خصصت أيام شهر أكتوبر المقبل، من أجل التوقيع معهم قبل نهاية يوم 25 آخر أيام فترة التسجيل الصيفية.

وضمت قائمة اللاعبين الصاعدين "باسل الحضيف، ومحمد العوفي وعوض الناشري".

احتفالية لتدشين أطقهم الاتحاد الجديدة

تعمل إدارة الاتحاد حاليًا، على تدشين أطقم النادي الجديدة، خلال الأسبوعين القادمين، عبر احتفال مبسط في مقر النادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد سيعقد الحفل، بعد أن قام مسؤوليه بتوقيع عقدًا مع شركة جديدة، لتصنيع وتسويق الملابس الرياضية.

السواط يودع التعاون قبل الانتقال للاتحاد

ينضم عبد المجيد السواط، لاعب نادي التعاون، إلى صفوف ناديه الجديد الاتحاد، بعد الانتهاء من المشاركة مع سكري القصيم في مباريات الموسم.

السواط ودع ناديه الاتحاد ببعض الكلمات، حيث جاءت كالآتي: "انتهت حقبتي مع نادي التعاون، ومن لا يشكر الناس لا يشكره الله، شكرًا لجميع التعاونيين جهاز فني وطبي ولاعبين، شكرًا للشيخ عبد العزيز الحميد على ما قدم لي شخصيًا، عشت معكم كثير من اللحظات الجميلة والحزينة، وأتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام، ستبقون في القلب يا ذئاب".

هل يعود للاتحاد؟ موعد انتهاء عقوبة محمد نور

أعلن المحامي والمستشار القانوني فهد بارع، عن اقتراب محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، للعودة بقوة إلى الملاعب، بعد فترة طويلة من الإيقاف.

ونشر بارع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاءت كالآتي:

"يستطيع محمد نور العودة لبدء التدريبات مع فريقه بداية من 15 أكتوبر 2020، وبدء المشاركة في البطولات بداية من 15 ديسمبر 2020".

يأتي ذلك بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بإيقاف محمد نور 4 سنوات، بداية من 15 ديسمبر 2016، بعد ثبوت إيجابية عينة اللاعب، بعد مباراة الاتحاد والفتح في نوفمبر 2015.