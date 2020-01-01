أخبار الاتحاد اليوم | "حجازي قائد وإضافة هائلة"، وتسوية مالية مع الخزاع

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يتوصل لتسوية مالية مع فيصل الخزاع

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الاتحاد نجحت في التوصل إلى تسوية مالية مع لاعب الفريق السابق فيصل الخزاع لسحب شكواه من لجنة الانضباط.

وأوضحت المصادر أن اللاعب ووكيله ومحاميه أبدوا مرونة كبيرة وترحيبًا بانتهاء الخلاف مع النادي الجداوي، وهو ما سيُجنبه أي عقوبات وخصم للنقاط.

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المنتشري: جروهي الأفضل في الدوري، وحجازي إضافة هائلة

أشاد حمد المنتشري نجم دفاع الاتحاد المعتزل بحارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، مؤكدًا أنه الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم.

وأضاف حول صفقات العميد هذا الموسم "أحمد حجازي صفقة ممتازة، هو قائد ونجم كبير وأضاف الكثير للدفاع، في وجوده أصبح الدفاع مطمئنًا للغاية، برونو هنريكي لاعب ممتاز يستطيع التحكم بنسق الأداء، والفريق تحسن كثيرًا بعودة جاري رودريجيز".

أضاف "علينا ألا نهمل كذلك لمسات المدرب، هناك أخطاء صحيح مثل مباراتي التعاون والفيصلي، تعادلنا في المباراتين بمثابة الخسارة وكان يمكن أن نكون في الوصافة لو فزنا بهما، لكن الأخطاء موجودة لدى الجميع، المهم أن الفري يتطور ويتحسن".

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أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي القادسية، قررت رفع شكوى رسمية ضد إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب التأخر في سداد قيمة اللاعب هارون كمارا. ( طالع التفاصيل )

البيشي يعود

شارك عبد العزيز البيشي، أمس السبت، في التدريبات الجماعية للاتحاد، بعدما كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الوحدة، للإصابة.

الإدارة تتمسك ببريجوفيتش

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن صناع القرار بإدارة نادي الاتحاد وضعوا ثقتهم بالمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال المرحلة المقبلة، وقرروا منحه الفرصة كاملة لإثبات قدراته.

ويرى مسؤولو العميد أن اللاعب يحتاج فقط للثقة بقدراته على تحقيق تطلعات الجماهير.

وأشارت الصحيفة إلى أن استبدال اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل أمر بات معلقًا، وقد يتم صرف النظر عنه نهائيًا وفقًا لما سيقدمه خلال المباريات المقبلة قبل يناير.

كاريلي يحذر الرباعي

أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، حذر رباعي الفريق: أحمد حجازي، كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي وعبد المجيد السواط، من الحصول على الإنذار الثالث خلال مواجهة الرائد، المقرر إقامتها غدًا الإثنين بالجولة التاسعة من الدوري المحلي.

ويخشى كاريلي أن يفقد أي من لاعبيه خلال المباريات المهمة المقبلة.