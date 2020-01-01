أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يدفع بالبدلاء أمام الباطن، والغامدي يستعد للرحيل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يُواجه الباطن بالبدلاء

قرر المدرب فابيو كاريلي الدفع بعدد من البدلاء خلال مباراة الاتحاد أمام الباطن يوم الخميس القادم في الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

ويعود ذلك القرار لغياب بعض اللاعبين نتيجة الإصابة ولسعي المدرب البرازيلي إراحة البعض الآخر تجنبًا لإرهاقهم قبل اللقاء المهم في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الشباب يوم الإثنين القادم.

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حجازي وهنريكي خارج مباراة الاتحاد أمام الباطن

بات مؤكدًا غياب أحمد حجازي وبرونو هنريكي عن مباراة الاتحاد القادمة أمام الباطن في الدوري السعودي، وذلك بسبب إصابة الأول وتواجد الثاني في البحرين وعدم قدرته العودة إلى السعودية.

المدافع المصري كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الهلال في الدوري السعودي، فيما غاب هنريكي عن المباريات الأخيرة لتواجده في البرازيل لحضور ولادة طفله الأول.

عبد الرحمن الغامدي يستعد لإنهاء رحلته مع الاتحاد

يستعد عبد الرحمن الغامدي لإنهاء رحلته مع الاتحاد بنهاية عقده في يناير القادم والانتقال للرائد الذي وقع معه عقدًا يمتد لعامين مؤخرًا.

الرائد تعاقد مع الغامدي في صفقة انتقال حر لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق حول شراء المدة المتبقية من عقده في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد كان اللاعب يتدرب منفردًا ليكون جاهزًا للعب.

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