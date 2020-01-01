أخبار الاتحاد اليوم | طلب خاص من كاريلي وأجهزة لضبط اللياقة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ...

السر وراء مغادرة أنيس البدري لجدة متجهًا إلى دبي

أصبح التونسي أنيس البدري؛ محترف نادي الاتحاد السعودي، حديث الساعة في جدة خلال الساعات الماضية، بعدما غاب عن مران فريقه أمس السبت، على الرغم من حضوره إلى المملكة.

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التونسي حضر إلى جدة في 24 من الشهر الجاري، قادمًا من فرنسا، للانتظام في مران فريقه بعد غياب خلال الفترة الماضية للإصابة، لكنه لم يشارك في التدريبات. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي يُلزم لاعبي الاتحاد بأجهزة قياس اللياقة

ألزم البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، لاعبي فريقه بارتداء أجهزة قياس معدلات اللياقة البدنية، أثناء خوضهم التدريبات المسائية أمس السبت.

وركزت التدريبات على تقوية العضلات ورفع معدل اللياقة وتناول وجبة الغداء في المعسكر، حيث تأخرت انطلاقة الحصة المسائية عند السابعة على الملعب الرئيسي على غير العادة، لانشغال فريق شباب الاتحاد بمواجهة أمام القادسية.

عودة رومارينيو والمولد لتدريبات الاتحاد

شهدت تدريبات نادي الاتحاد، عودة البرازيلي رومارينيو واللاعب فهد المولد، لتدريبات الفريق الجماعية، ضمن الاستعدادات لانطلاقة الموسم الجديد 2020-2021.

وتأخر رومارينيو عن الانضمام لاستعدادات الفريق للموسم الجديد، بسبب وجود بعض الظروف والالتزامات الخاصة به، ليعود إلى جدة مساء يوم الجمعة الماضي.

وشارك فهد المولد في تدريبات الاتحاد الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة، حيث خصص الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي، برامج لياقية خاصة للثلاثي المولد ورومارينيو وعبد الرحمن اليامي، الذي انضم حديثًا للفريق.

كاريلي يطلب وديتين قبل انطلاقة الموسم الجديد

طلب الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، من إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، ترتيب وتجهيز مباريات تجريبية للفريق خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد، تسعى حاليًا لتأمين مباراتين وديتين للفريق، بعد طلب من كاريلي، لتجهيز لاعبيه بالشكل المطلوب.