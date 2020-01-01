أخبار الاتحاد اليوم | ضم مدافع الهلال ,, وشكوى البدري للعودة إلى الترجي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد يفوز على جدة بهدفين دون رد

حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره جدة وديًا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021.

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سجل هدفي المباراة عبد ليوناردو خيل وعبد العزيز البيشي، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء.

سبب غياب بريجوفيتش عن ودية جدة

شهدت مباراة الاتحاد وجدة الودية، غياب المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، في المباراة التي انتهت بفوز العميد بهدفين دون رد.

وجاء غياب بريجوفيتش عن مباراة الاتحاد وجدة بسبب تعرضه لإصابة بسيطة، ستجعله يؤدي تدريبات انفرادية في النادي.

الاتحاد يقترب من ضم مدافع الهلال

اقترب نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، من التعاقد مع عبد الله الحافظ، مدافع فريق نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد تنتظر رد الحافظ النهائي، بعد تقديم عرضًا له، عقب دخوله الفترة الحرة، في ظل تردد أنباء حول دخول الوحدة في الصفقة.

أنيس البدري يدرس تقديم شكوى ضد الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن التونسي أنيس البدري، يدرس حاليًا رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي الاتحاد، من أجل فسخ عقده من جانبه.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن البدري يرغب في فسخ عقده مع الاتحاد، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، حتى يتمكن من العودة إلى الترجي التونسي.