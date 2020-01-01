أخبار الاتحاد اليوم | مفاوضات مدافع الفيحاء ولاعب بالميراس بديل إدينيلسون

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ...

مدافع الهلال يرد على الاتحاد والأخير يلجأ للفيحاء

يبحث الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، تدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التراجع الكبير في صفوفه خلال الموسم الماضي. ( طالع التفاصيل )

إعارة ثلاثة لاعبين

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد الموافقة على إعارة الثلاثي ساهر السريحي وعصام المولد وعلي الراعي، لمدة موسم وحيد، على أن ينتقل الثنائي الأول إلى نادي جدة، والثالث إلى الحزم.

جيل إلى الدوري البرازيلي

أعلن نادي الاتحاد رسميًا، إعارة لاعبه الأرجنتيني ليوناردو جيل إلى نادي فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة موسم واحد، بعدما عشرة أشهر قضاها في صفوف العميد.

المزيد من الفرق

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب كان يمتلك عرض آخر من نادي أونيفرسيداد دي تشيلي إلا أن النادي البرازيلي هو من نجح في إتمام الصفقة لصالحه.

رسالة جيل

وجه الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ لاعب الاتحاد المعار إلى فاسكو دي جاما رسالة إلى جمهور العميد، مودعًا إياهم.

وقال جيل، خلال فيديو عبر تطبيق "سناب شات": "أتمنى لنادي الاتحاد كل التوفيق والنجاح، وأود أن أشكركم على كل شيء قدمتموه لي، أتمنى العودة للنادي وإسعادكم مرة أخرى، كل التوفيق للاتحاد".

التراجع عن صفقة إدينيلسون والتفاوض مع هنريكي

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن نادي الاتحاد قرر صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي إدينيلسون؛ لاعب إنترناسيونال البرازيلي، في ظل إصرار ناديه على عدم تخفيض المقابل المادي.

وأوضحت الصحيفة أن عرض النادي الجداوي وصل إلى خمسة ملايين دولار، لكن تم رفضه أيضًا.

"الاقتصادية" أشارت إلى أن الاتحاد حول مفاوضاته إلى البرازيلي برونو هنريكي؛ لاعب بالميراس البرازيلي، موضحة أن الصفقة قد تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.