أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي لا يُفكر بالدوري، وتحديد عدد وهوية الحضور في المباريات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي: لا أفكر بالدوري

قال فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد أنه لا يُفكر حاليًا بلقب الدوري السعودي، مشيرًا إلى رغبته تكرار الفوز في الديربي على الأهلي.

إذ قال لصحيفة المدينة السعودية "لا أفكر بلقب الدوري في الوقت الحالي، فريقنا معنوياته مرتفعة وأهم شيء بالنسبة لي التركيز في المباراة المقبلة أمام الأهلي، ونسعى لتكرار فوزنا في الدور الأول وهذا الأمر لم يحدث منذ فترة".

وزارة الرياضة تُحدد عدد الحضور في المباريات

أفادت مصادر صحفية أن وزارة الرياضة السعودية بصدد تحديد عدد الحضور في مباريات كرة القدم السعودية بـ15 شخصًا فقط.

وأضافت أن الوزارة ستُخصص 10 مقاعد للفريق صاحب الملعب و5 للفريق الضيف، وأن الحضور سيقتصر على رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين فقط.

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