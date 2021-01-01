أخبار الاتحاد اليوم | غموض موقف رودريجيز .. والهويش حكمًا للديربي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خوف وقلق داخل الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بديربي جدة

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك حالة من الخوف داخل أروقة نادي الاتحاد، قبل مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي سيواجه الاتحاد مساء اليوم الخميس، على الملعب الرديف بالجوهرة المشعة، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | "السومة علامة مسجلة .. ومتعب +90" .. أهداف خالدة في تاريخ ديربي جدة

"هذه مستحيلة يا عمر .. يا إلهي .. كريستيانو السومة" .. هكذا كان رد فعل فهد العتيبي معلق مباراة الأهلي والاتحاد عام ، والذي يعد واحد من الأهداف التاريخية ليس في ديربي جدة فقط بل على مستوى الدوري السعودي للمحترفين.

مقصية السومة لن تغفلها إذا ذكرنا أفضل أهداف ديربي جدة بكل تأكيد وسيأتي في المرتبة الأولى، ولكن ماذا عن باقي الأهداف فبكل تأكيد لم تخلو المواجهة من الأهداف المميزة والتي لا تزال عالقة في أذهان الجميع.

وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز أهداف في تاريخ ديربي جدة منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين على مستوى جميع المسابقات، قبل اللقاء المرتقب بينهما غدًا في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. " اقرأ التفاصيل "

الغموض يحوم حول مشاركة رودريجيز بالديربي

يدخل فريق نادي الاتحاد مواجهة اليوم أمام فريق الأهلي، في ديربي جدة، وموقف مهاجم الرأس أخضر جاري رودريجيز غامض.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، يريد منح رودريجيز راحة بسبب شعوره ببعض الآلام البسيطة خلال تدريبات يوم الثلاثاء الماضي.

الهويش حكمًا لديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن طاقم حكام مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، المقرر لها مساء اليوم الخميس بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأسندت لجنة الحكام مهمة مباراة الاتحاد والأهلي للحكم حمد الهويش، على أن يساعده بندر الشمراني ومحمد العبكري، والحكم الرابع خالد الجهني.