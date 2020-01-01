أخبار الاتحاد اليوم | مكافأة ضخمة للبقاء وعرض لضم لاعب الترجي التونسي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 ...

100 ألف ريال لكل لاعب للبقاء الدوري

رصدت إدارة نادي الاتحاد، مكافأة استثنائية للاعبي الفريق، من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد رصدت 100 ألف ريال لكل لاعب في الفريق، من أجل البقاء في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة على أن المكافأة الاتحاد للبقاء في الدوري، غير مرهونة بالفوز في المباراتين الأخيرتين أمام النصر والعدالة ولكن بحصد النقاط التي تكفل للفريق تفادي الهبوط.

تقارير .. الاتحاد يسعى لضم لاعب وسط الترجي التونسي

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تسعى للتعاقد مع الإيفواري فوسيني كوليبالي، لاعب وسط الترجي التونسي.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد يرغب في ضم نجم الترجي، لتعويض رحيل المغربي كريم الأحمدي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

باعشن يكشف موقفه من العودة لرئاسة الاتحاد

كشف حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد السابق، عن موقفه من العودة لرئاسة العميد مرة أخرى، بعد انتشار بعض الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

ونشر باعشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يكشف فيها موقفه، حيث قال:

"للأسف الشديد لاحظت مؤخرًا تداول أخبارًا عن عودتى لرئاسة النادي!، هذه الأخبار غير صحيحة وأرجو من الجميع تضافر الجهود لدعم اللاعبين وتحفيزهم للانتصار فى المباراتين القادمتين، لتفادي خطر الهبوط، والابتعاد عن الشوشرة على الفريق بأخبار لاتفيد النادي فى هذه المرحلة الصعبة، كلنا ثقة بنمورنا".

120 دقيقة تمنح بوني فرصة أخيرة للبقاء

قرر فابيو كاريلي مدرب الاتحاد، منح المهاجم الإيفواري ويلفرد بوني، لاعب فريقه، فرصة خلال المباراتين المقبلتين، من أجل تقديم أوراق اعتماده، قبل اتخاذ قرار بالاستغناء عنه.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن كاريلي سيمنح الفرصة لبوني خلال مباراتي النصر والعدالة بالترتيب، من أجل تحديد مستقبله بشكا نهائي مع الفريق، سواء بالرحيل أو البقاء.