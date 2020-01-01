أخبار الاتحاد اليوم | العميد دون مصابين والحائلي يشارك في وداع وفد آسيا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد دون مصابين

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للاتحاد منح الثلاثي المصاب فهد المولد وعبد الرحمن اليامي وعبد المجيد السواط، الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المولد سيبدأ بشكل تدريجي المشاركة في التدريبات، بعدما أدى تدريبات لياقية وتقوية خلال الفترة الماضية، لكنه يحتاج لمزيد من التدريبات اللياقية، ليكون جاهزًا بداية من مواجهة الوحدة في دور الـ16 بكأس الملك، المقرر إقامتها في 17 من الشهر الجاري.

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وبذلك تكتمل صفوف العميد دون وجود أي لاعب مصاب.

الحائلي يشارك في وداع وفد ملف استضافة آسيا 2027

شارك أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، رفقة عدد من رؤساء الأندية في وداع الوفد المكلف بتقديم ملف استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027.

وكان وفد مكون من عدد من نجوم المملكة القدامى قد غادر مساء الأمس على متن طائرة خاصة، متجهًا إلى البحرين من أجل تقديم الملف.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة الثامنة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21