أخبار الاتحاد اليوم | المهددون بالغياب عن الديربي، و"الفريق مع كاريلي محلك سر"

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عدنان جستنيه: الاتحاد مع كاريلي "محلك سر"

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه انتقادات لاذعة للبرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد، مبديًا دهشته من طلب البعض من الإدارة الاتحادية الجلوس معه لمحاولة تغيير قناعاته وأفكاره.

جستنيه أكد أن المدرب لن يتغير وأن الاتحاد معه لا يتطور ولا يتحسن أبدًا.

بعض جماهير العميد تطالب ادارة نادي الاتحاد الجلوس مع المدرب كاريلي لتغير قناعاته وتقديم جهد تدريبي افضل مع اظهار قدراته في توظيف اللاعبين وطلبات اخرى.

مع احترامي لهذه الجماهير اقولها بصراحة المدرب لن يتغير ولن يغير قناعاته خذوها مني الاتحاد مع كاريلي مكانك سر. — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) January 31, 2021

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "بعض جماهير العميد تطالب ادارة نادي الاتحاد الجلوس مع المدرب كاريلي لتغير قناعاته وتقديم جهد تدريبي افضل مع اظهار قدراته في توظيف اللاعبين وطلبات اخرى. مع احترامي لهذه الجماهير اقولها بصراحة المدرب لن يتغير ولن يغير قناعاته خذوها مني الاتحاد مع كاريلي مكانك سر".

البطاقة الصفراء تُهدد ثلاثي الاتحاد أمام الفتح

يلعب الاتحاد أمام الفتح مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي، وتُهدد البطاقة الصفراء 3 من نجومه بالغياب عن ديربي جدة أمام الأهلي حال حصولهم عليها.

الثلاثة هم المدافع أحمد حجازي والجناح عبد العزيز البيشي ولاعب الوسط عبد المجيد السواط.

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