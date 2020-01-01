أخبار الاتحاد اليوم | عقوبة جديدة وأزمة داخل العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ...

رسميًا .. تغريم نادي الاتحاد وعوض خميس وتوجيه التحذير لهما

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد نادي الاتحاد واللاعب عوض خميس، لعدم تنفيذهما لقرارات غرفة فض المنازعات. ( طالع التفاصيل )

7 على رأس الراحلين عن الاتحاد في الصيف الجاري

حدد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، ملامح قائمة فريقه بالموسم المقبل، إذ وقف على الأسماء التي يريد رحيلها بالصيف الجاري، للتعاقد مع صفقات جديدة. ( طالع التفاصيل )

المكافآت تصنع أزمة

أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مكافآت البقاء في الدوري المحترفين تسبب أزمة داخل نادي الاتحاد ولمجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي.

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الصحيفة أشارت إلى أن اللاعبين حصلوا على 20 ألف ريال السعودي تمثل جزء من المكافآت التي وعدهم بها مجلس الإدارة حال الهروب من الهبوط، في حين ينتظر اللاعبون باقي المكافآت.

وأكدت "عكاظ" أن الإدارة تسعى لتوفير المبلغ المتبقي، لتسليمه للاعبين قبل عودتهم للتدريبات في 20 من الشهر الجاري.

مفاضلة بين ثلاث مدن للإعداد للموسم الجديد

عقد حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، أول أمس الإثنين، اجتماعًا مع فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، لتحديد برنامج الإعداد للموسم الجديد، وفقًا لما أكدته صحيفة "الرياضية".

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي العميد يفاضلون بين جدة وأبها والطائف، لإقامة معسكر الإعداد بإحداها، على أن يتحدد المكان خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن المعسكر سيستغرق شهرًا.