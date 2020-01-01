أخبار الاتحاد اليوم | تصريح شجاع من العبود، وموقف هنريكي من مواجهة الهلال

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الرحمن العبود: لم نقدم المستوى المطلوب ولم ننفذ تعليمات المدرب أمام الرائد

وجه عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد انتقادات له ولزملائه اللاعبين، مشيرًا إلى أنهم لم يُقدموا المستوى المطلوب ولم ينفذوا تعليمات المدرب فابيو كاريلي أمام الرائد مما أدى لخسارتهم نقطتين بالتعادل السلبي.

عبدالرحمن العبود لاعب فريق #الاتحاد :



لم نقدّم ما طلبه منّا المدرب .. نأخذ كُل مباراة في وقتها، ونسعى للتصحيح في مباراة #الهلال . #الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/w1TRQYdVy4 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

أضاف للقناة الرياضية السعودية "بدأنا دون التركيز اللازم وهذا أثر علينا بقية المباراة، خروج جاري رودريجيز كذلك أثر سلبًا علينا، مباراة الهلال لم تكن السبب في مستوانا اليوم، ونعد بالتصحيح في القادم".

هنريكي سيلعب أمام الهلال

قالت صحيفة عكاظ السعودي أن البرازيلي برونو هنريكي سيصل جدة وينضم لتدريبات الاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة، ذلك بعد سفره إلى بلاده لحضور ولادة طفله الأول.

وأوضحت عكاظ أن لاعب الوسط سيتواجد مع فريقه خلال مواجهة الهلال في عاشر جولات الدروي السعودي السبت القادم.

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الاتحاد الأكثر تعادلًا في الدوري السعودي

حقق الاتحاد بتعادله السلبي مع الرائد يوم أمس تعادله الخامس في الدوري السعودي هذا الموسم، مما يجعله مع التعاون أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل.

مباراة الأمس كانت الخامسة للاتحاد التي يفشل بها في الفوز على الرائد في جدة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي عام 2008، إذ كان قد تعادل مرتين وخسر مباراتين أمام ضيفه.

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