أخبار الاتحاد اليوم | لاعب وحيد غير جاهز للديربي ورغبة تحقيق ما لم يحدث سوى مرتين من قبل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الجميع جاهز للديربي باستثناء لاعب واحد

يواصل الاتحاد استعداداته لخوض ديربي جدة أمام الأهلي، المقرر إقامته في 11 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المحلي.

كافة اللاعبين متاحون أمام البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق، باستثناء حمدان الشمراني، الذي يواصل برنامجه التأهيلي، بعدما تعرض للإصابة مؤخرًا، وغاب عن المباراتين الأخيرتين.

تسليم المكافآت قبل الديربي

يعتزم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تسليم لاعبي الفريق مكافآت الفوز أمام الفتح في المباراة الأخيرة، قبل خوض ديربي جدة.

ووعد مجلس الحائلي اللاعبين برصد مكافآت أخرى حال الفوز بالديربي.

العميد يرصد ما لم يفعله سوى مرتين أمام الأهلي

يلتقي الاتحاد بالأهلي في 11 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ11 بالدوري المحلي، ويسعى العميد باللقاء بالتفوق ذهابًا وإيابًا، وهو ما لم يفعله سوى مرتين فقط منذ انطلاق دوري المحترفين.

النمور فازوا أمام الراقي بذهاب الموسم الجاري، في الجولة الثالثة بثنائية نظيفة.

وكان الاتحاد قد فاز ذهابًا وإيابًا موسمي 2009-10، و2010-11، وهو ما فعله الراقي، الذي فعلها في موسمي 2015-16، و2019-20.

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