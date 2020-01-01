أخبار الاتحاد اليوم | إدارة العميد تُلزم رودريجيز وبرنامج علاجي مكثف للثنائي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إدارة الاتحاد تُلزم رودريجيز

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتحاد اشترطت على الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ محترف الفريق، شرطًا قبل السفر إلى بلاده.

الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة ألزمت اللاعب بأخذ التقرير الطبي معه قبل المغادرة إلى بلاده للمشاركة مع منتخبه الوطني، على أن يجري مزيدًا من الفحوصات قبل المشاركة، بعدما لأصيب في مفصل القدم خلال مواجهة العميد الأخيرة أمام التعاون.

المزيد من الفرق

الاتحاد راحة

قرر البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، منح لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام، بعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري المحلي، استغلالًا لفترة التوقف الدولي.

وكان النمور قد تعادلوا بالجولة الرابعة أمام التعاون، بهدف لكل منهما.

برنامج علاجي مكثف للمولد والعبود

وضع الجهاز الطبي للاتحاد برنامجًا علاجيًا مكثفًا للثنائي فهد المولد وعبد الرحمن العبود، لتجهيزهما بعد الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا.

الثنائي يخوض برنامجه التأهيلي حاليًا، ويسع طبيب الفريق لتجهيزهما لمواجهة الفيصلي، بالجولة الخامسة من الدوري المحلي، المقرر إقامتها في 23 من نوفمبر الجاري.

حمدالله، جوميس وأفضل لاعب من كل دولة في تاريخ الدوري السعودي

استقطب الدوري السعودي منذ بدايته عام 1976 العديد من اللاعبين الأجانب من مختلف قارات العالم ودوله، وقد تألق الكثير منهم وتركوا بصمة قوية وذكرى خالدة لدى الجماهير السعودية.

نستعرض معًا أفضل لاعب من كل دولة لعب في الدوري السعودي عبر تاريخه. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة الرابعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة الرابعة. ( طالع التفاصيل )