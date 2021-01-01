أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة البيشي للمباريات، وتصريحات مثيرة لكاريلي وحجازي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يُجهز البيشي ويحدد موعد عودته للعب

خصص الجهاز الفني للاتحاد بقيادة فابيو كاريلي برنامجًا بدنيًا للجناح عبد العزيز البيشي عقب تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا.

وبدأ اللاعب تنفيذ هذا البرنامج منذ يومين بالجري حول المضمان وأداء تدريبات محددة تحت إشراف المعد البدني "سيزار مينديز" بهدف تجهيزه لمواجهة العين في الـ19 من يناير الجاري.

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كاريلي: عالجنا أخطأء الاتحاد، وهذا ما ينقصنا للمنافسة

قال البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد أنه وجد العديد من المشاكل في أداء الفريق حين تسلم مهمة تدريبه الموسم الماضي، أبرزها أهداف الدقائق الأخيرة ضده.

موضحًا "وجدت مشاكل عديدة في الاتحاد عندما توليت المسؤولية، منها أهداف الدقائق الأخيرة، وقد عالجنا تلك المشكلة بالعمل على الجوانب فنية وبدنية، إلى أن تطور الفريق وبات اللاعبون محترفون تمامًا".

فابيو كاريلي يتحدث حصريا للصدى عن أسباب اختلاف الموسم الحالي عن السابق وأداء الفريق فنيا #صدى_الملاعب

تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIP https://t.co/5uTJxobpZg pic.twitter.com/WjdsWjJmfM — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 11, 2021

"ما ينقص الاتحاد للمنافسة على البطولات هو الثقة بالنفس، فهي عامل مهم للنجاح، لكنها لا تأتي إلا من خلال العمل المتكامل بدنيًا وفنيًا ودروس الفيديو، وحين تكتمل تلك المنظومة عمليًا ونظريًا يشعر اللاعب بالثقة".

"ماذا ينقصنا حاليًا للعودة للبطولات؟ تحسنا دفاعيًا كثيرًا لكن ينقصنا ألا نتخلى عن الكرة بسهولة للخصم، وأرى أن الخط الأمامي يفعل هذا كثيرًا".

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