أخبار الاتحاد اليوم | العميد أكثر المستفيدين دون جزائيات والغيابات عن مواجهة الشباب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

البعثة تصل إلى الرياض

وصلت بعثة الاتحاد اليوم، إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة الشباب، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيديو | مدير دائرة التحكيم يرد على اتهام الحكام بمحاباة الأندية الكبيرة في السعودية

رد السويسري مانويل نافارو؛ مدير دائرة التحكيم بالسعودية، على الاتهامات التي توجه للحكام بين الحين والآخر حول التحيز للأندية الكبيرة، معربًا عن استيائه من مثل هذه التصريحات. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الأكثر استفادة والشباب يتراجع .. ترتيب الدوري السعودي بدون ركلات جزاء

بداية مثيرة للدوري السعودي للمحترفين كعادته، هناك من يدافع عن لقبه وظل متصدرًا وهو الهلال، وآخر يبحث عن مجدًا جديد فهم كثيرون، وهناك من وجه صدمة لجماهيره بتواجده في قاع الترتيب وهو النصر.

الكثير من المباريات تحسم في الدقائق الأخيرة بشكل مثير، وبعضها يحسم مبكرًا لفارق الإمكانيات بين الفريقين، ولكن ضربات الجزاء بالطبع تلعب دورًا هامًا في سير ونتيجة المباراة، وهو ما سنتحدث عنه خلال التقرير التالي.

المزيد من الفرق

سنرصد لكم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدون تأثير ركلات الجزاء على النتائج بعد مرور 7 دولات من الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

غياب ثلاثي الاتحاد عن مواجهة الشباب

أكد تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد سيخوض مباراته أمام الشباب، وهو يعاني من غياب في صفوفه، حيث يغيب الثلاثي فهد المولد وعبد المجيد السواط وعبد الرحمن اليامي، لاعبو الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن السواط يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته في عضلة الساق، كما يواصل أيضًا فهد المولد برنامجه اللياقي في صالة اللياقة، بينما ينتظر اليامي نتائج الفحوصات الطبية بعد إصابته في التدريبات.

الشباب يجري تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد

أجرى نادي الشباب تدريباته مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، مساء غدٍ السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات تركيز البرتغالي بيدرو كايشينيا، المدير الفني للفريق، على تطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، ثم تقسيمة تم التركيز خلالها على تطبيق النهج التكتيكي.

أزمة فنية تواجه الشباب قبل لقاء الاتحاد

تواجه الجهاز الفني لفريق الشباب بقيادة البرتغالي بيدرو كايشينيا أزمة فنية قبل مواجهة الاتحاد، بعد تأكد غياب فواز الصقور، بسبب الإصابة، كما يعاني أيضًا الظهير الأيمن الأساسي خالد الغامدي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

كايشينيا سيقوم بالدفع باللاعب الشاب علي مجرشي، من أجل سد الخانة، وسيكون محمد سالم أو حسان تمبكتي بديلًا عن أحمد شراحيلي، وسيلعب عبد الله الحمدان أساسيًا.

الاتحاد يواجه الشباب بتشكيل الوحدة

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق، الذي خاض به مباراة الوحدة الأخيرة، أمام الشباب بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن تدريبات الاتحاد شهدت اعتماد كاريلي على العناصر نفسها التي شاركة في مواجهة الوحدة أمام الشباب.