أخبار الاتحاد اليوم | بديل رودريجيز أمام الهلال، و"مفاجأة كاريلي بشأن المولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

العبود يُعوض رودريجيز أمام الهلال

دفع المدرب فابيو كاريلي بلاعب الوسط المهاجم عبد الرحمن العبود في الفريق الأساسي الذي سيُواجه الهلال خلال المناورة الفنية التي أجراها في ختام مران الأمس استعدادًا للقاء.

ويغيب عن العميد الثنائي جاري رودريجيز للإصابة وبرونو هنريكي لتواجده خارج البلاد لظروف خاصة، وقد قرر المدرب البرازيلي الاعتماد على العبود لتعويض الأول فيما سيلعب عبد الإله المالكي بدلًا من الثاني بجوار كريم الأحمدي في الوسط.

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الحسن اليامي: الهلال هو اختبار الاتحاد الحقيقي هذا الموسم

قال الحسن اليامي نجم هجوم الاتحاد السابق أن مواجهة الهلال هي الاختبار الحقيقي لمدى تطور وتحسن الاتحاد هذا الموسم.

مضيفًا لصحيفة الرياضية السعودية "الاتحاد بات يمتلك عناصر متميزة في المراكز كافة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للمنافسة على صدارة الدوري، بعد غياب عنها لفترة طويلة. مواجهة الهلال اختبار حقيقي لقدرات الفريق ومدى تطوره منذ بدء الموسم".

وأتم مؤكدًا أن التركيز واستغلال الفرص المتاحة هما كلمة السر لتحقيق الانتصار.

5 غائبين من الهلال عن كلاسيكو الاتحاد

غاب 5 لاعبين عن تدريب الهلال الأخير استعدادًا لمواجهة الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي مساء اليوم السبت.

إذ أدى كل من عبد الله المعيوف، علي البليهي، ياسر الشهراني، مدالله العليان وفواز الطريس تدريبات خاصة ببرامجهم العلاجية والتأهيلية المختلفة ولم يُشاركوا في المران الجماعي الذي قاده المدرب رازفان لوشيسكو مما أكد غيابهم عن مباراة الليلة في الرياض.

فهد المولد بديل أمام الهلال

أفادت عدة مصادر صحفية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد قرر عدم البدء بنجمه فهد المولد أمام الهلال لعدم جاهزيته البدنية والفنية بنسبة 100% نظرًا لعودته القريبة من الإصابة.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية أن المدرب البرازيلي قرر وضع المولد وهو هداف الاتحاد ضد الهلال في دوري المحترفين السعودي على مقاعد البدلاء، وهو ما قد يُعد مفاجئًا من جانب كاريلي خاصة في ظل غياب جاري رودريجيز.

مدير دائرة الحكام: سعداء بأداء الحكام السعوديين، والأخطاء واردة

أشاد مانويل نافارو مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بأداء الحكام السعوديين خلال مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، مؤكدًا أن الأخطاء واردة وهي جزء من كرة القدم.

إذ قال في مقابلة مع موقع الاتحاد السعودي الرسمي "بشكل عام بعد مرور سبع جولات نحن سعداء جدًا بأداء الحكام السعوديين، بالطبع أمر طبيعي أن تحدث أخطاء، فالحكم بشر يمكن أن يخطئ مثله مثل اللاعب الذي يهدر هدفًا أو ركلة جزاء، ولكن بشكل عام نحن راضون عن أداء الحكام السعوديين، لأن الإعداد كان جيدًا جدًا".



"تقنية VAR كانت موجودة بالطبع كان هناك أخطاء ونحن نحاول تقليص هذه الأخطاء ويجب أن نضع في اعتبارنا أمرًا وهو أن هذه التقنية تكنولوجيا ولكن يستخدمها بشر كـ "أداة" لذا فالأخطاء محتملة حتى مع استخدام هذه التقنية"