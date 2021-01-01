أخبار الاتحاد اليوم | استهداف مدافع الأهلي، وسياسة جديدة لإعداد البدلاء

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

سياسة جديدة في الاتحاد لتجهيز البدلاء

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع المدرب فابيو كاريلي وضعت خطة تهدف إلى إعداد اللاعبين البدلاء في قائمة الفريق الرسمية الخاصة بالدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد ينوي خوض مباريات ودية بلاعبيه البدلاء للحفاظ على مستواهم وتطويره وتحسينه للاستفادة منهم وقت الحاجة، وقد خاض الفريق بالفعل مباراة ودية أمام جدة يوم أمس شارك فيها أغلب اللاعبين البدلاء الذين لم يحظوا بفرص جيدة للعب هذا الموسم.

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