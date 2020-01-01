أخبار الاتحاد اليوم | تحدي المولد للهلال وإصابة رودريجيز

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فهد المولد يتحدث عن سبب تعادل الاتحاد أمام الرائد .. والاستعداد للهلال

تحدث فهد المولد نجم نادي الاتحاد عن التعادل السلبي أمام الرائد، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن الجولة التاسعة التي أقيمت اليوم. ( طالع التفاصيل )

إصابة رودريجيز

تعرض جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد، للإصابة اليوم الإثنين، خلال مواجهة الرائد، بالجولة التاسعة من الدوري المحلي.

ولم يستطع اللاعب استكمال المباراة، على أن يجري غدًا المزيد من الفحوصات لتحديد نوع إصابته.

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التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد والرائد بالدوري السعودي

تعادل فريق الاتحاد سلبيًا أمام نظيره الرائد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الأكثر ظهورًا والهلال سجله نظيف .. أسوأ مراكز الكبار في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

سبع نقاط فقط حصدتها كتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال تسع جولات، فلم تنتصر سوى مرتين، بينما هُزمت ست مرات، وتعادلت مرة وحيدة.

هذا المركز هو الأسوأ لكبار المملكة منذ بداية دوري المحترفين، وفي السطور التالية نطلعكم على أسوأ المركز التي احتلها الرباعي الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد، عبر تاريخهم في دوري المحترفين، وبالتأكيد مجرد خروجهم من المربع الذهبي فهذا قمة السوء بالنسبة لهم. ( طالع التفاصيل )

نجما البريميرليج وقائد أتالانتا وثنائي الزمالك .. صفقات "شتوية" متوقعة في الدوري السعودي

الجميع يستعد بقوة في الوقت الحالي، من أجل الدخول بتركيز فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضم الصفقات الذي يضعها كل نادٍ عينه عليه لتدعيم فريقه.

ترميمات واحتياجات للأندية السعودية سيعمل مسؤولو الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على توفيرها للجهاز الفني من أجل استكمال المشوار بنجاح أو العودة للمسار الصحيح، وخلال التقرير التالي، إليكم أبرز الصفقات المرشحة للانضمام للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد يُفضل ملعب الشرائع للمواجهة العربية

أفادت مصادر صحفية أن الاتحاد اختار ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة لاحتضان مواجهة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام مواطنه الشباب، والتي ستُقام في الرابع من يناير المقبل بعدما انتهى لقاء الذهاب في الرياض بالتعادل 2-2.

وفضل المدرب فابيو كاريلي اللعب في الشرائع بدلًا من الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وقد أجبر النادي على عدم اللعب في ملعب الجوهرة المشعة لخضوعه لعمليات صيانة وزراعة شتوية.

لا عروض لسانوجو وموقفه مازال غامضًا

قالت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد لا يمتلك أي عروض للاعبه الإيفواري سيكو سانوجو المعار حاليًا للنجم الأحمر الصربي، والذي ستنتهي إعارته في يناير القادم.

سانوجو مرتبط بعقد مع الاتحاد يمتد لموسم ونصف وموقفه مازال غامضًا، إذ لا عروض لديه وكذلك لا مكان له في قائمة العميد الممتلئة بالأجانب.

الاتحاد كامل العدد تقريبًا أمام الرائد

يدخل الاتحاد مباراة اليوم أمام الرائد في تاسع جولات الدوري السعودي بقائمة كاملة العدد تقريبًا، إذ لا يغيب عنه سوى لاعب وسطه البرازيلي برونو هنريكي لتواجده في بلاده لحضور ولادة طفله الأول.

اللاعب من المقرر أن يعود إلى جدة عقب المباراة ليكون جاهزًا للمواجهة القادمة.

ناصر الشمراني يقترب من العودة لدوري المحترفين

بات مهاجم الاتحاد السابق قريبًا من العودة إلى دوري المحترفين السعودي، حيث أشارت عدة تقارير صحفية إلى اتفاقه على الانضمام لنادي ضمك خلال الانتقالات الشتوية القادمة.