أخبار الاتحاد اليوم | لاعب العميد السابق يتحدث عن مسيرته وحوار مع كريم الأحمدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مونتاري: سعيد بتجربتي مع الاتحاد ولم أعتزل حتى الآن

أكد الغاني سولي مونتاري، لاعب وسط الاتحاد السعودي السابق ، على أنه سعيد للغاية بالتجربة التي خاضها مع الفريق السعودي، كاشفًا عن حقيقة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي. ( طالع التفاصيل )

خاص | كريم الأحمدي: أتمنى ضم لاعب الهلال للاتحاد، وصلاح يتفوق على محرز وزياش

يفتح كريم الأحمدي؛ لاعب الاتحاد، قلبه خلال حواره مع جول النسخة العربية، ليتحدث عن ناديه الاتحاد ومنتخب بلاده المغرب، وأيضًا أبرز ما لفت انتباهه خلال مسيرته. ( طالع التفاصيل )

الثلاثي حاضر أمام الفيصلي

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، سيجري بعض التغييرات على تشكيل فريقه خلال مواجهة الفيصلي المقبلة، المقرر إقامتها غدًا ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي يتجه للدفع بالصربي ألكسندر بريجويتش أساسيًا، بجانب مشاركة الثنائي حمد آل منصور وعبد العزيز الجبرين.