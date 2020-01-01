أخبار الاتحاد اليوم | جاهزية المولد للكلاسيكو .. وعبد الجواد يتألم من الأهلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر أكثر المتضررين .. الاتحاد ليس فريسة سهلة للكبار في عز كبوته!

عامان مضيا قضاهما الاتحاد ساقطًا في الوحل، ما بين مشكلات إدارية وفنية وهروب لاعبين وتهرب مدربين وغيرها من المشكلات، التي أسقطته في كبوة، لم يستفق منها إلى بعد عامين.

يحاول العميد الموسم الجاري تضميد جروح العامين، بدأ بداية جيدة، احتل بها المركز الخامس حاليًا برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، لاعبوه في تصريحاتهم يؤكدون أن هدفهم هو المنافسة بقوة على اللقب، روح جديدة دخل بها لاعبو الاتحاد الموسم الحالي، ليثبتوا للجميع أن "الأسد يمرض ولا يموت". " اقرأ التفاصيل "

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فيديو | محمد عبد الجواد: أتألم كثيرًا من الأهلي وعليه فعل ما فعله الاتحاد

أعرب محمد عبد الجواد؛ نجم الأهلي السعودي الأسبق، عن عدم رضاه عما يقدمه الفريق بالموسم الحالي، مؤكدًا أن يخسر نقاطًا في متناول اليد.

الراقي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة، إذ حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين. " اقرأ التفاصيل "

لاعب الاتحاد السابق: الهلال كان الأفضل

أكد جبرتي الشمراني، مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق، على أن الهلال أفضل فنيًا من الاتحاد، ولكن الوضع تغير هذا الموسم.

وأشار الشمراني إلى أن جودة تشكيل الاتحاد هذا الموسم أفضل مما قلص الفوارق بينهما، ولكن الفريق سيتأثر بغياب الرأس الأخضري جاري رودريجيز، والذي يعاني من الإصابة.

الاتحاد يستعيد المولد قبل مواجهة الهلال

استجاب فهد المولد، جناح فريق نادي الاتحاد لبرنامج لياقي مكثف الأيام الثلاثة الماضية، ليكون جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو أمام الهلال.

وكان المولد قد شارك في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرائد لمدة 15 دقيقة كبديل، حيث مشاركته أساسيًا في مباراة الهلال بيد الجهاز الفني بقيادة كاريلي.