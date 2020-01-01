أخبار الاتحاد اليوم | فرصة كاريلي الأخيرة ونصيحة ديميتري دافيدوفيتش للاعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ...

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فرصة أخيرة لكاريلي

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة نادي الاتحاد، قررت منح البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، فرصة أخيرة قبل إقالته.

وأوضحت الصحيفة أن المباراة المقبلة أمام الاتفاق هي فرصة المدرب الأخيرة، لتصحيح أوضاع الفريق وتحقيق نتائج إيجابية.

وكيل الشنقيطي يوضح حقيقة الاستقطاع من راتبه

نفى عبد الله المحمدي؛ وكيل أعمال مهند الشنقيطي؛ لاعب الاتحاد، ما ردده إحدى الصحف السعودية عن استقطاع إدارة النادي لنصف راتبه، لسداد 120 ألف ريال لبرنامج تطوير المواهب السعودية.

وكتب وكيل اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بصفتي وكيل أعمال مهند الشنقيطي استغرب وأنفي ما يتم تداوله عن عدم سداد الاتحاد لمستحقات اللاعب كاملة كما هو منصوص عليها في العقد، والنادي يولي اللاعب الاهتمام والدعم اللازم".

نصيحة ديميتري دافيدوفيتش للاعبي الاتحاد

وجه ديميتري دافيدوفيتش؛ المدير الفني الأسبق للاتحاد، نصيحة للاعبي الفريق، بعد تراجع النتائج بشكل كبير واقتراب العميد من الهبوط.

وقال ديميتري، خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يجب عليكم القتال، واللعب بروح عالية في كل مران وبكل مباراة وبكل لحظة، لأنكم في نادٍ عظيم وصاحب تاريخ ومجد ولعب له لاعبون عظماء كُثر".

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