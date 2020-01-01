أخبار الاتحاد اليوم | شراء حجازي، وبرنامج خاص للمولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يقترب من فسخ عقده سانوجو

أفادت مصادر صحفية صربية أن الاتحاد بات قريبًا من فسخ عقده لاعبه سيكو سانوجو، وهو ما سيُمكنه من البقاء مع النجم الأحمر الصربي المعار له حاليًا.

الاتحاد كان قد ضم سانوجو في يناير 2019 ولكنه أعاره في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى النجم الأحمر، ومن المقرر عودته خلال يناير القادم لكن المدرب فابيو كاريلي أكد عدم الحاجة له.

المزيد من الفرق

الاتحاد يبدأ الاستعداد لمواجهة الرائد، وبرنامج خاص للمولد

بدأ الاتحاد يوم أمس بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي الاستعداد لمواجهة الرائد يوم الإثنين القادم ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وقد اكتفى المدرب بحصة تدريبية خفيفة ومن المتوقع زيادة الجرعات الفنية والبدنية بدءًا من مساء اليوم.

من جانب آخر، ركز المدرب كاريلي مع النجم فهد المولد لتجهيزه للفترة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به خلال مواجهة الأهلي في ديربي جدة وأبعدته لعدة أسابيع عن اللعب.

ووضع كاريلي برنامجًا خاصًّا للنجم السعودي يتضمَّن إشراكه بشكل تدريجي في المباريات حتى يستعيد مستواه البدني والفني كاملًا.

خاص | الاتحاد يتوصل لاتفاق مع كاريلي حول تجديد عقده

كشفت مصادر خاصة لجول النسخة العربية عن تطورات تجديد عقد كاريلي. التفاصيل هنا

الاتحاد يُفعل خيار شراء أحمد حجازي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد ينوي قريبًا تفعيل البند الذي يُتيح له شراء أحمد حجازي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري من وست بروميتش ألبيون.